Anuntul a fost facut vineri de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Lucian Heius, in cadrul unei conferinte de presa, unde a aratat ca exista un mare grad de neconformare la declarare in cazul medicilor stomatologi, informeaza Agerpres . „Din analizele noastre a reiesit ca exista un mare grad de neconformare la declarare in cazul medicilor stomatologi. Si vom incerca sa ii constientizam pe cei care practica aceasta meserie ca este important sa aiba casa de marcat, sa inregistreze fiscal toate sumele de bani pe care ei le obtin in urma profesiei dumnealor, sa isi declare corect…