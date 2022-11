Stiri pe aceeasi tema

- ”Facem un schimb de bune practici in acest domeniu. (…) Incercam sa invatam de la colegii nostri din SUA si din Australia si sa devenim si noi din ce in mai performanti”, a declarat Lucian Heius, miercuri seara, la Digi 24, despre misiunea de asistenta tehnica finantata de Fondul Monetar International…

- „Un bilanț, la zece luni de la anunțul ca exista și in Romania un numar unic 119 pentru semnalarea unor astfel de situații dedicate copiilor, ar insemna și s-ar traduce prin diferite cause: copiii ori sunt traumatizați, ori sunt abuzați, ori pur și simplu nu au cele necesare unui trai normal, unui trai…

- Directorul ANAF, Lucian Heiuș, a prezentat duminica, la Digi24 , rezultatele obținute pana acum de Fisc in urma controalelor care s-au intensificat in vara și a marturisit ca a inceput sa fie amenințat de multe persoane in urma acestor verificari. ANAF a demarat din luna iulie o serie de controale de…

- Ce informatii vor transmite firmele de curierat catre ANAF • numarul de inregistrare si data trimiterii postale; • datele de identificare a expeditorului; • numele si prenumele in cazul persoanelor fizice si denumirea in cazul persoanelor juridice destinatare; • adresele de expeditie respectiv livrare;…

- ANAF și Inspecția Muncii anunța controale la firmele care platesc angajații la negru. Lucian Heiuș a dat detalii, in exclusivitate, la Antena 3. Vor fi vizate aproape 3000 de firme. Scopul este prevenirea și combaterea sustragerii de la declararea și fiscalizarea muncii. Inițial incepute in București…

- Lucian Heiuș, șeful ANAF, a anunțat recent ca instituția pe care o conduce monitorizeaza de ceva vreme veniturile influencerilor din mediul online și recupereaza taxele neplatite de aceștia. „Noi am verificat in ultimele 12 luni 87 de persoane fizice, care au obținut venituri din acest gen de activitați.…

- Lucian Heius, presedintele președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscala, a anuntat vineri ca 56 de persoane fizice care au obtinut venituri ca influenceri nu le-au declarat integral sau deloc, iar impozitele stabilite se ridica la 6,1 milioane de lei, informeaza Hotnews . Lucian Heius a precizat…