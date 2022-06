Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala va incepe controale de amploare pentru verificarea veniturilor persoanelor fizice ca sursa a obținerii averilor fiecarei persoane, a declarat șeful instituției Lucian Heiuș. Acțiunea de verificare va incepe de la data de 1 iulie.

- Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Heius, a declarat ca nu vor fi controale in curand la profesorii care dau meditatii elevilor, dar i-a indemnat pe acestia sa isi infiinteze PFA pentru a intra in legalitate. Heius a anuntat si unele proiecte-pilot pentru persoane…

- ANAF face controale fulger in pietele din toata tara. Vanzatorii de fructe si legume, suspectati de evaziune fiscala Inspectorii antifrauda au declansat o actiune ampla de verificare a importatorilor si distribuitorilor de fructe si legume din toata tara, in conditiile in care vanzarea ango de legume…