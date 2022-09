Șeful ANAF: Anul asta au fost 6-7 inspectori care au fost prinși in flagrant luand șpaga și au fost arestați direct Șeful ANAF: Anul asta au fost 6-7 inspectori care au fost prinși in flagrant luand șpaga și au fost arestați direct Anul acesta 6 – 7 inspectori ai ANAF au fost prinși in flagrant luand șpaga și ca au fost arestați, a declarat duminica la Digi24, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscala, Lucian Heiuș. „Nu […]