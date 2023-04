Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20.000 de oameni care au vandut in sistem online, cumuland impreuna 2 miliarde de lei, nu au depus nicio declaratie, a declarat, marti, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Heius. „La primul termen de depunere a declaratiei 395, cea pe care am implementat-o anul…

- Inspectorii ANAF ii verifica pe cei care au avut vanzari anul trecut de peste 100.000 de euro, nu pe cel care isi vinde din casa bicicleta copilului, schiurile care au ramas mici, claparii, a declarat, marti, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Heius, in cadrul unei…

- Unele persoane fac reclama prin intermediul rețelelor de socializare, precum Facebook, anunțand ca au facut cozonac și alte prajituri din dorința de a le vinde. Șeful ANAF, Lucian Heiuș, atrage atenția romanilor ca “o gospodina care vrea sa vanda prajituri sau cozonac prin online, nefiind autorizata,…

- Romania a inregistrat in 2022 un grad de conformare voluntara la plata obligatiilor fiscale de 87%, procent care confirma ca marea majoritatea a mediului de afaceri a inteles importanta achitarii taxelor catre stat, sustine Lucian Heius, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, scrie…

- Putin peste trei mii de lei, acesta ar fi, in medie, venitul lunar al unui stomatolog din Romania. Cel putin, asta reiese din veniturile totale declarate la FISC de cei aproape zece mii de dentisti. Sumele sunt extrem de mici, comparativ cu tarifele practicate in cabinete. In aceste conditii, angajatii…

- Lucian Heius, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscala, a declarat vineri la Antena 3 ca OMV va fi verificat la sange și iar daca respectiva companie refuza sa plateasca taxa de solidaritate, ANAF va veni cu o impunere.