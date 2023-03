Administratorii/proprietarii de localuri nu ar trebui sa mai foloseasca acel mecanism cu borcanul pe bar, unde cineva isi pune bani, pentru ca nu mai este legal, a afirmat, miercuri, presedintele ANAF, Lucian Heius, mentionand ca Fiscul nu a efectuat inca verificari in acest sens.

El a fost intrebat de jurnalisti daca a facut controale in acest sens, in conditiile in care mai exista restaurante unde se lasa bacsis in cutiuta.

