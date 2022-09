Șeful ANAF a primit amenințări după controalele instituției: Este normal când ai o astfel de funcție Șeful ANAF anunța situația incasarilor din cadrul instituției pe care o conduce și totodata recunoaște ca a primit și amenințari avand in vedere controalele demarate in acest an. Incasarile ANAF au crescut in primele opt luni ale anului cu 22,4% in termeni nominali și cu 12,5% in termeni reali, la 246,2 miliarde lei, a declarat președintele ANAF Lucian Heiuș. Planul instituției pentru acest an este 375,9 miliarde lei, a mai precizat Lucian Heiuș, la Digi24. Lucian Heiuș spune insa ca a inceput sa primeasca telefoane de amenințare, din cauza controalelor. “Este normal cand ai o astfel de funcție”… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

