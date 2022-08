Șeful ANAF a găsit „vinovatul de serviciu”, Diana Șoșoacă: O executăm oricum Șeful ANAF, Lucian Heiuș, a transmis, luni, intr-o conferința de presa, ca instituția pe care o conduce a inceput executarea silita a senatoarei Diana Șoșoaca care are un comportament tipic de rau-platnic: „inventeaza dusmani si lanseaza scenarii fanteziste ca cineva are ceva cu dumneaei”. Heiuș a precizat ca Șoșoaca va oricum executata, pentru ca „taxele […] The post Șeful ANAF a gasit „vinovatul de serviciu”, Diana Șoșoaca: O executam oricum appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

