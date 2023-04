Stiri pe aceeasi tema

- Gospodinele care vand produse de Paste pe internet risca sa se trezeasca cu declaratii de impunere din partea ANAF. Presedintele ANAF, Lucian Heius a facut o recomandare pentru cei care cumpara online, sa verifice daca produsele sunt realizate in laboratoare autorizate si daca cei care livreaza sunt…

- Gospodinele care vand produse de Paste pe internet risca sa se treazeasca cu declaratii de impunere din partea ANAF. Președintele ANAF, Lucian Heiuș a facut o recomandare pentru cei care cumpara online, sa verifice daca produsele sunt realizate in laboratoare autorizate și daca cei care livreaza sunt…

- Șeful PSD Campia Turzii, Avram Gal, are un restaurant in Cluj, unde, recent a introdus in meniu un preparat cu totul aparte: mici cu foița de aur. Liderul PSD și-a promovat noile preparate pe rețelele sociale. ”La doar 250 de lei puteți sa mancați cel mai bun burger cu aur. Așa arata cel mai bun burger…

- Lucian Heiuș spune ca pricipalii vizați de controale sunt cei care au o cifra de afaceri mai mare de 100.000 de euro, nu cei care vand telefonul sau bicicleta. Inspectorii ANAF ii verifica pe cei care au avut vanzari anul trecut de peste 100.000 de euro, nu pe cel care isi vinde din casa bicicleta copilului,…

- Inspectorii ANAF ii verifica pe cei care au avut vanzari anul trecut de peste 100.000 de euro, nu pe cel care isi vinde din casa bicicleta copilului, schiurile care au ramas mici, claparii, a declarat, marti, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Heius, in cadrul unei…

- Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Heius, a declarat joi ca vin deja date de la firmele de curierat, care incep sa depuna declaratia 395 - existand "niste semne mari de intrebare, niste stegulete rosii care s-au aprins acolo, ca sunt inca multe lucruri care nu sunt…

- Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Heius, a declarat joi ca vin deja date de la firmele de curierat, care incep sa depuna declaratia 395 - existand "niste semne mari de intrebare, niste stegulete rosii care s-au aprins acolo, ca sunt

- Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA), institutie aflata in subordinea Primariei Capitalei, a avut in anul 2022 un buget de 17,8 milioane de lei. Presedintele asociatiei Mame Pentru Mame, Ana Maița, a explicat in direct la Antena 3 CNN ca, in realitate, ASPA are doar cinci…