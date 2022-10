Stiri pe aceeasi tema

- Centrala nucleara din Zaporojie este considerata a fi o instalație ucraineana, a declarat joi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomica, Rafael Grossi, in timpul unei vizite la Kiev. „Aceasta este o chestiune care are legatura cu dreptul internațional… dorim ca razboiul sa inceteze imediat…

- Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a anuntat miercuri ca centrala nucleara Zaporojie din Ucraina va functiona sub supravegherea agentiilor ruse de profil, dupa ce Vladimir Putin a anexat oficial regiunea Zaporojie la sfarsitul saptamanii trecute, informeaza Reuters. Agenția de presa rusa TASS,…

- Rafael Grossi avertizeaza din nou marile puteri ale lumii despre situația ingrijoratoare in care se afla centrala nucleara de la Zaporojie. In aceasta regiune, Vladimir Putin a anunțat ca va organiza referendumuri pentru anexarea la Rusia, alaturi de Lugansk, Donețk și Herson. Din pacate, in cursul…

- Centrala ”este complet oprita” dupa ce agentia a deconectat unitatea de alimentare cu numarul 6 de la retea la ora locala 3.41, se arata intr-un comunicat. ”Se desfasoara pregatiri pentru racirea acesteia si pentru transferul spre o stare rece”, mai mentioneaza comunicatul. Kievul a cerut miercuri locuitorilor…

- Suntem in ziua cu numarul 191 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. O echipa de experți ai agenției nucleare a ONU a ramas la centrala nucleara Zaporojie, deținuta de Rusia, dupa ce Șeful AIEA, Rafael Grossi, a parasit centrala nucleara joi seara. Rusia și China au lansat joi exerciții militare…

- Seful AIEA, Rafael Grossi, a declarat anterior ca vizita planificata ar trebui sa dureze ”cateva zile” si ca agentia intentioneaza sa stabileasca o prezenta permanenta la centrala nucleara. Footage of reportedly the mission entering the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. via — Euromaidan Press (@EuromaidanPress)…

- Obiectivul Rusiei este capturarea completa a regiunii ucrainene Donbas, a reafirmat luni presedintele rus Vladimir Putin, la aproape jumatate de an de la declansarea unui razboi neprovocat impotriva Ucrainei, relateaza DPA. In fata invitatilor externi la un forum militar anual organizat in apropiere…