Ministerul Transporturilor a transmis, miercuri seara, ca Daniel Manole va fi revocat din functia de director al Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare in cursul zilei de joi. Ministerul precizeaza ca acesta era in functie din 2020, iar navele la care fac referire procurorii au fost cumparate in anii trecuti. ”Am vazut intr-un comunicat al DNA ca a fost pus sub acuzare seful acelei agentii care ar trebui sa salveze oamenii de pe mare, daca va aduceti aminte cel cu barca care nu a reusit sa iasa din port, cand s-a scufundat acel vapor ucraiean. Noi, in paralel, asta face concidenta,…