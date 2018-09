Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul bulgar al Agriculturii a realizat in numai patru saptamani mare parte din gardul pe care a decis sa-l amplaseze la granita cu Romania pentru a preveni raspandirea pestei porcine africane in Bulgaria, dar acest gard a condus la demisia sefului agentiei forestiere bulgare, Grigor Gogov,…

- Nu exista antidot, nici vaccin si nu exista medicamente impotriva pestei porcine, spune ministrul Agriculturii, Petre Daea, care precizeaza ca singura metoda este sacrificarea animalelor. Acesta subliniaza ca a fost izolat focarul pe granita cu Ucraina, dar fermierii romani au fost nevoiti sa ucida…

