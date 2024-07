Șeful Agenției Europene Anti-Drog: Creșterea consumului de cocaină este o bombă cu ceas Europa trebuie sa se pregateasca pentru consecințele costisitoare asupra sanatații publice ale consumului crescut de droguri in urmatorii ani, in timp ce continua sa lupte impotriva unui aflux masiv de cocaina și a creșterii violenței legate de trafic, a avertizat Alexis Goosdeel, șeful Agenției Europene Anti-Drog, intr-un interviu pentru Bloomberg. Impactul mai larg asupra sanatații […] The post Șeful Agenției Europene Anti-Drog: Creșterea consumului de cocaina este o bomba cu ceas appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

