Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul a notificat Parlamentul ca presedintele AEP Constantin Mituletu Buica a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu, iar forul legislativ urmeaza sa decida in legatura cu situatia acestuia, existand optiunea suspendarii de drept a raporturilor de serviciu si a revocarii, potrivit News.Parchetul…

- Liberalii vor demisia sau revocarea din funcție a președintelui Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mituletu-Buica, dupa ce la Parlament a ajuns informarea Parchetului ca Mitulețu-Buica a fost trimis in judecata pe 22 noiembrie. Dosarul pentru comiterea „in concurs” a trei…

- Potrivit programului afisat pe site-ul Camerei, pe ordinea de zi a plenului, care incepe de la ora 11,00, figureaza si alegerea unor noi membri ai Biroului permanent, cel mai probabil in locul celor propusi ministri in Cabinetul Nicolae Ciuca - Sorin Grindeanu, Alexandru Rafila, Marius Budai si Florin…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3 au finalizat rechizitoriul in dosarul in care presedintele AEP, Constantin Mituletu-Buica, a fost anchetat pentru abuz in serviciu, au declarat surse judiciare pentru Adevarul. Dosarul va fi judecat de magistratii Judecatoriei Sectorului…

- Liderul social – democrat, Marcel Ciolacu, a evitat sa spuna ce funcție și-ar dori, in urma negocierilor cu liberalii, mulțumindu-se sa transmita ca are deja cea mai buna funcție. Intrebat luni, inaintea intalnirii pe care o va avea cu liderii liberali, daca iși dorește sa fie premier sau președintele…

- Seful CJ Calarasi mai este suspectat ca la data de 20 decembrie 2019 ar fi exercitat constrangeri asupra unui procuror pentru a l determina sa nu dispuna trimiterea sa in judecata intr o cauza penala in care avea calitatea de inculpat.Andrei Bodean, procuror sef al DNA Constanta, a dispus trimiterea…

- Presedintele ceh Milos Zeman este prea bolnav in acest moment pentru a-si putea indeplini atributiile, a afirmat luni presedintele Senatului ceh, Milos Vystrcil, citand un raport al Spitalului militar central, unde seful statului este internat la terapie intensiva de peste o saptamana, potrivit Reuters.…

- CCR discuta sesizarea premierului Florin Citu Curtea Constitutionala. Foto: Arhiva. Curtea Constitutionala a României discuta, astazi, sesizarea premierului Florin Cîtu privind existenta unui conflict juridic între Parlament si Guvern pe tema motiunii de cenzura depuse de…