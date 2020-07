Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Serviciului Cazier Judiciar Statistica și Evidența Operativa, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Salaj, au eliberat pe parcursul a doua zile peste 270 de certificate de cazier si peste 100 de adeverinte de integritate comportamentala, cetațenilor care le-au solicitat.…

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a emis act de constatare in privința unui fost procuror din cadrul Procuraturii raionului Soroca, stabilind incalcarea de catre acesta a regimului juridic al declararii averii și intereselor personale.

- Președintele ANRP infirma ca s-ar fi referit la deputatul evreilor ca la un agent de influența straina și cere grupului parlamentar al minoritaților sa admita ca s-a facut o confuzie care-i poate afecta grav reputația.Citește și: SONDAJ CURS - Viitorul Parlament va fi controlat la limita de…

- O plantație de cannabis a fost descoperita de ofițerii de investigație a Inspectoratului de Poliție Buiucani in comuna Trușeni. Lotul de pamint apaține unei femei de 46 ani, locuitoare a comunei Trușeni mun. Chișinau. Toate plantele au fost sigilate pentru a fi supuse expertizei specializate. In cazul…

- Presedintele Consiliului Judetean Botosani, Costica Macaleti, s-a izolat la domiciliu dupa ce a intrat in contact cu seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, colonelul Cristian Amarandei, care a fost confirmat cu COVID-19."Luni a fost si a semnat niste acte ale CJSU, iar cei de la DSP mi-au…

- Mihai Constantinescu continua sa ocupe funcție de conducere in MS deși a fost declarat incompatibil de catre ANI și, apoi, a pierdut doua contestații in instanța. Intre timp, acesta a achiziționat 11 laptopuri care sunt de negasit in cadrul unui proiect european, fix speța in care ANI l-a gasit in culpa…

- Daniela Ciorbaru este consilier superior la Directia de Sanatate Publica Judeteana Constanta. A depus declaratiile de avere si de interese la data de 29 mai 2018, conform portalului Autoritatii Nationale de Integritate.Conform declaratiei de avere, detine doua terenuri intravilane, alaturi de sot, dobandite…

- Seful suspendat al Procuraturii Anticoruptie, Viorel Morari, afirma ca procurorul general-adjunct, Ruslan Popov, are tangente directe cu politicul. Mai mult decat atat, procurorul general al Republicii Moldova este ghidat de catre procurorul general-adjunct care ar primi indicatii de la guvernare, noteaza…