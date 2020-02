Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Politic al USR si Consiliul National al PLUS se întrunesc sâmbata, în sedinte separate, pentru a lua o decizie în ceea ce priveste organizarea unui congres de fuziune.Deputatul USR Ionut Mosteanu a precizat ca Birourile Nationale ale USR-PLUS au propus ca acest…

- ”In primul rand, au fost intarite masurile care asigura integritatea in cadrul PLUS, prin introducerea in statut atat a unor prevederi referitoare la respingerea traseismului ori a oportunismului politic, precum si prin prevederea unui set extins de incompatibilitati intre functiile ocupate in cadrul…

- Alianta USR PLUS va fi intarita, obiectivul fiind o fuziune intre cele doua partide, a declarat, vineri, copresedintele Dacian Ciolos, care a anuntat activarea a doua noi structuri de coordonare - Comitetul executiv si Comisia de integritate."Am discutat astazi o prima evaluare a campaniei…

- Consiliul Național PLUS a decis, duminica, sa adreseze o scrisoare deschisa membrilor USR în care transmite ca vrea continuarea Alianței pentru alegerile locale și parlamentare de anul viitor, precum și transformarea acesteia, la un moment dat, într-o fuziune a celor doua partide.PLUS…

- Deputatul USR Tudor Benga a afirmat ca a cerut, la videoconferința de luni seara, demisiile lui Dan Barna, Catalin Drula și Ionuț Moșteanu. El a precizat ca i se pare „o scamatorie politica” cererea votului de incredere anunțata de președintele USR.„Da, e adevarat, am cerut aseara lui Dan…

- In USR, e un razboi al taberelor. Sunt cei contra lui Dan Barna, din tabara lui Cosette Chichirau, și care-l susțin pe Nicușor Dan, dar și cei care i-au dat votul lui Dan Barna. Ionuț Moșteanu a afirmat, pentru DCNews, ca luni seara a avut loc o discuție informala cu membrii Comitetului Politic,…