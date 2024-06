Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 1 Poliție se afla in instrumentare un dosar penal ce are ca obiect infracțiunea de furt calificat, in cadrul caruia a fost dispusa masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar de 28 de ani, din municipiul Gherla și o tanara de 27 de ani,…

- Cantaretul Sean Kingston a fost arestat in California, la cateva ore dupa o descindere a politiei la vila sa din Florida, in timpul careia a fost arestata si mama sa, relateaza BBC, scrie News.ro.

- Trei fotbalisti din A-League, prima liga din Australia, au fost arestati vineri in cadrul unei anchete legate de pariuri. In varsta de 33, 32 si 27 de ani, jucatorii sunt acuzati ca au fost „mituiti” de un personaj din crima organizata pentru a manipula meciuri Fotbalistii vor fi acuzati de „comportament…

- Procurorii tunisieni au arestat alți șapte oficiali sportivi din cauza faptului ca nu au arborat drapelul național la o competiție de inot de vineri. Șefii federației tunisiene de inot și ai agenției naționale antidoping au fost reținuți sambata. Alți șap

- Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat ca a reușit sa intrerupa planurile FSB de a-i elimina pe Volodimir Zelenski și alți militari și politicieni de rang inalt. Doi colonei ai Garzii de Stat au fost reținuți. Tentativa de asasinare la adresa lui Zelenski, dejucata de serviciile secrete ucrainene…

- Un deținut dintr-una dintre coloniile corecționale din Districtul Federal de Nord-Vest a vorbit, cu Radio Europa Libera, despre modul in care Rusia incearca sa convinga condamnații sa se inroleze in razboiul din Ucraina. Barbatul a spune ca medicul Dmitri Karavaicik, un veterinar din Skt. Petersburg,…

- Serviciul ucrainean de securitate SBU a anuntat miercuri ca a arestat doi presupusi spioni rusi care transmiteau Moscovei pozitia unor obiective militare sensibile. „In urma unei operatiuni speciale, doi agenti ai FSB au fost arestati la Kiev si Odessa”, arata un comunicat al SBU referitor la serviciul…