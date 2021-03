Stiri pe aceeasi tema

- Sefii Politiei si Jandarmeriei Capitalei, Bogdan Berechet si Catalin Stegaroiu, au facut apel la populatia din Bucuresti sa poarte masca si sa pastreze distantarea fizica, pentru a limita raspandirea COVID-19.

- Sfatul jandarmilor dambovițeni este sa purtam masca de protecție, sa respectam masurile de distanțare fizica, izolare și carantina adoptate de autoritați The post SFATUL jandarmilor:Purtați masca,respectați distanțarea fizica,izolarea și carantinarea first appeared on Partener TV .

- Barbatul care a fost imobilizat de un echipaj al Jandarmeriei sambata seara, in Capitala, nu figureaza ca ofiter in rezerva al MApN, dupa ce au fost efectuate verificari. Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Capitalei, sambata, in jurul orei 18,30, jandarmii au imobilizat un barbat care a refuzat…

- Au mai ramas patru zile pana la inceperea controversatului semestru al doilea al anului scolar 2020 2021 si, cu toate ca "anuntul" din data de 2 februarie 2021 a creat multe asteptari, inca nu se cunoaste cum se intorc elevii in bancile constantene.Si aceasta in conditiile in care directorii ar trebui…

- Comisarul șef de Poliție Radu Gavriș va fi inlocuit din funcția de coordonator al activitaților privind masurile de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, de la nivelul Poliției București. Decizia vine dupa ce comisarul a fost surprins intr-un local din Centrul Vechi, deși restaurantele…

- Procedurile de organizare a concursului pentru postul de sef al Politiei Capitalei au fost suspendate temporar. Reamintim ca la conducerea acestei institutii a fost imputernicit pana marti, 5 ianuarie, comisarul sef Bogdan Berechet despre care politistii din Bucuresti spun ca a intermediat intalnirea,…

