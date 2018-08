Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Lucescu (49 de ani) face minuni la carma lui PAOK Salonic, iar grecii s-au hotarat sa-l recompenseze pentru asta. Șefii lui PAOK l-au poreclit pe roman "Generalul" și au anunțat astazi ca i-au prelungit contractul lui Razvan Lucescu pana in 2020. Decizia vine chiar inaintea returului din play-off-ul…

- Razvan Lucescu (49 de ani), antrenorul lui PAOK Salonic, a analizat evoluția echipei sale in meciul de pe terenul Benficai Lisabona (1-1), contand pentru turul play-off-ului din Liga Campionilor. Portughezii au deschis scorul prin Pizzi, in minutul 45+1, din penalty, iar grecii au egalat prin Warda,…

- PAOK Salonic joaca maine, de la 20:30, manșa decisiva a turului III preliminar din Liga Campionilor contra rușilor de la Spartak Moscova. Grecii s-au impus in tur, scor 3-2, iar o eventuala calificare le-ar aduce o prima de 1 milion de euro. Razvan Lucescu e cel mai rasfațat antrenor roman al momentului.…

- PAOK Salonic, echipa antrenata de romanul Razvan Lucescu, s-a calificat, miercuri, in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a dispus cu 3-0 de formatia elvetiana FC Basel, in deplasare, in mansa secunda a turului al doilea preliminar. Dupa 2-1 in primul joc, vicecampioana…

- Toate incasarile partidei din preliminariile Ligii Campionilor, PAOK Salonic - FC Basel, scor 2-1, au fost donate oamenilor care au de suferit dupa incendiile devastatoare din Grecia. "Sunt devastat de consecințele incendiilor. Sute de oameni și-au pierdut viețile, alte mii sufera. Nu putem privi nepasatori…