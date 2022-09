BLACK FRIDAY 2022 este în data de 11 noiembrie

Black Friday 2022 în România are loc vineri, 11 noiembrie. Black Friday 2022, ziua cu cele mai mari reduceri din an, se anunță a fi o zi de senzație, datorită experienței acumulate în fiecare an, atât de magazine, cât și de cumpărători, dar și datorită diversității magazinelor participante. Citește și: Prognoza… [citeste mai departe]