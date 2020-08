Stiri pe aceeasi tema

- Florin Prunea (52 de ani) a comentat situația de la Dinamo, unde Ionuț Negoița a vandul pachetul majoritar de acțiuni catre Pablo Cortacero, un investitor spaniol. Aflat pe litoral alaturi de Tibor Selymes (50 de ani), unde cei doi au jucat Teqball impreuna cu o grupa de copii de la un club local de…

- Dupa finalizarea tranzacției cu Ionuț Negoița pentru preluarea pachetului majoritar de la Dinamo, Pablo Cortacero se intoarce in Spania cu prima ținta de a rezolva problema staff-ului tehnic. Cosmin Contra ramane obiectivul numarul unu, iar discuțiile cu „Gurița” ar trebui sa se concretizeze foarte…

- Dinamo are de ieri, 13 august 2020, un nou acționar majoritar, este vorba de Pablo Cortacero, care s-a ințeles cu Ionuț Negoița pentru a prelua controlul asupra clubului. Dar omul de afaceri iberic nu va putea avea monopolul pe Dinamo, chiar daca a transmis ca va asigura cel puțin un buget de 5 milioane…

- Ionuț Negoița a reacționat in urma cu cateva minute, in exclusivitate pentru GSP.ro, vorbind in premiera despre cedarea pachetului majoritar de acțiuni catre Pablo Cortacero. Fostul acționar al roș-albilor a spus ca este liniștit și increzator ca momentul istoric de astazi va fi de bun augur pentru…

- Fanii din Peluza Catalin Hildan, care dețin 20,6% din acțiunile lui Dinamo prin programul DDB, au postat un comunicat dur la adresa lui Ionuț Negoița. Suporterii lui Dinamo il acuza pe Ionuț Negoița ca tergiverseaza tratativele cu ei. In plus, fanii se iau și de Pablo Cortacero, spaniolul care vrea…

- Impresara Anamaria Prodan (47 de ani) privește cu optimist viitorul lui Dinamo, club pe care a recunoscut in mai multe randuri ca il simpatizeaza. Ionuț Negoița a intrerupt discuțiile și cu posibilii investitori spanioli, iar lista tentativelor eșuate de vanzare se ingroașa. Anamaria Prodan e sigura…

- Fostul selecționer al „cainilor”, Ioan And one a spus despre aceasta situație ca Negoița nu ar mai vrea sa vanda clubul, asta dupa ce saptamana trecuta susținuse ca afacerea este aproape gata. Acum, negocierile cu societatea lui Herminio Menendez au fost stopate. „Nu prea am inteles. Joi ajunsesera…