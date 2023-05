Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo mai spera sa promoveze in urma unui baraj și continua sa caute investitori reali care sa echilibreze economia clubului, una care a ramas dezastruoasa și dupa ce noi acționari au preluat pachetul majoritar pe care-l deținea Dorin Șerdean. Eugen Voicu, unul dintre acționarii principali prin societatea…

- Dinamo a revenit spectaculos la Buzau, scor 2-2, dupa ce a fost condusa de Gloria cu 2-0 dupa primul sfert de ora. „Cainii" pastreaza un punct in fața rivalei directe pentru locul 4, care ar fi primul din cele doua de baraj, iar astazi Poli Iași joaca impotriva Oțelului. Daca moldovenii caștiga, sunt…

- Noua conducere a lui Dinamo cauta oameni de afaceri dispuși sa cumpere pachete formate din cele 80% din acțiuni achiziționate de Red&White, de la Dorin Șerdean și APCH. "Fac oferte prin oraș de 700.000-800.000 de euro pentru pachete de acțiuni de 10-12%. Au mare nevoie de bani pentru a obține licența…

- Noul planul de reorganizare modificat, al treilea propus de administratorul judiciar Razvan Zavaleanu, a fost aprobat de Adunarea Creditorilor SC Dinamo 1948 SA, pe 7 aprilie 2023, cu votul pozitiv a trei grupe de creditori din patru. ...

- Fanii lui Dinamo au primit 1.500 de bilete pentru deplasarea cu Unirea Dej, duel contand pentru etapa #2 din play-off. Dinamo joaca un amical cu Petrolul, maine, de la 12:00, la Saftica, in pregatirea partidei de campionat urmatoare care duce trupa antrenata de Ovidiu Burca la Dej. Va fi, pentru gazde,…

- Ovidiu Burca, antrenorul celor de la Dinamo, a vorbit despre egalul cu Gloria Buzau, 1-1, in primul meci din play-off-ul Ligii 2. „A fost un meci foarte disputat, contra unei echipe de foarte mare forța fizica, cu experiența, jucatori buni. Chiar daca la final senzația a fost ca am pierdut doua puncte,…

- Dinamo a invins la Șelimbar, 2-1, și cu o victorie in ultima etapa din sezonul regulat, cu Poli Timișoara, poate intra in play-off-ul ligii secunde. „Cainii” au sarbatorit victoria in vestiar, cu cantece ale galeriei, unde li s-au alaturat administratorul special Vlad Iacob și administratorul judiciar…

- Implicarea lui Nicolae Badea (74 de ani) in tranzacția prin care firma Red&White 2002 Management a devenit noul acționar majoritar al SC Dinamo 1948 SA nu este privita cu ochi buni de fanii alb-roșii. Dupa ce a mijlocit discuția dintre Dorin Șerdean și noii acționari, Nicolae Badea a facut cateva declarații…