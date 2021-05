Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmeria Romana susține ca a asigurat masurile de ordine și siguranța a participanților la protestele care au avut loc ieri, in 71 de localitați. Reprezentanții Jandarmeriei susțin ca in cazul tanarului de la Braila nu a fost vorba despre sange, ci despre o eșarfa purtata la gatul tanarului.…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educatiei, a anuntat inițial ca vacanta de primavara a elevilor din invatamantul preuniversitar va fi prelungita si avea loc in perioada 2 aprilie-4 mai. „Pentru ca perturbarile sa fie minime, am propus modificari in structura anului scolar. Propunand o vacanta de primavara…

- Un copil de circa 15 ani, a fost electrocutat dupa ce un cablu de curent ar fa cazut de pe un stalp de electricitate. Copilul a fost gasit in stare de inconstiența, iar ulterior a fost transportat in resuscitare la UPU. Un al doilea copil, cand a vazut ce s-a intamplat cu baiatul celalalt, de […] Source

- Dupa ce, miercuri, polițiștii de la Transporturi au aparut intr-o filmare atunci cand descind dimineața la o adresa din localitatea Clinceni, Ilfov, ce pare a fi greșita, apare o noua ipoteza. Potrivit unei adrese a Primariei Clinceni, pe care STIRIPESURSE.RO v-o prezinta in exclusivitate.…

- Rasturnare de situatie in cazul suspectului din Parscov acuzat de omor. Potrivit raportului medico-legal, victima ar fi decedat in urma unei crize de epilepsie, pe cadavru nefiind descoperite urme de violenta. In prima faza, anchetatorii au luat in calcul ipoteza unei crime comise sub efectul consumului…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta” din București, avertizeaza asupra faptului ca numarul persoanelor tinere internate la ATI cu forme grave de coronavirus a crescut ingrijorator. „La Institutul Marius Nasta lucrurile s-au schimbat intr-un mod negativ, aș putea spune, in…

- AstraZeneca urmeaza sa livreze UE - in trimestrul doi al lui 2021 - 180 de milioane de doze de vaccin impotriva covid-19, a declarat joi pentru cotidianul italian Corriere della Sera Lorenzo Wittum, directorul farmaceutic al filialei din Italia, o tara care urmeaza sa primeasca numai ea 20 de milioane…

- Mihai Constantinescu (18 ani), mijlocaș la Petrolul Ploiești, a fost victima unui incident șocant, fiind atacat in plina strada. Tatal proaspatului internațional de juniori a spus ca sambata, 20 de februarie, Constantinescu a fost batut in plina strada, in dreptul unui magazin, de un grup de mai mulți…