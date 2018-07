Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Balint crede ca Gigi Becali se pacalea daca il aducea pe Raul Rusescu la FCSB. Mai mult, salariul pe care patronul i-l oferea era unul prea mare crede Balint. Pana la urma, deși Gigi Becali s-a laudat timp de o saptamana ca il aduce pe Rusescu, atacantul și-a prelungit contractul cu Osmanlispor. …

- Denis Alibec este ca și plecat de la FCSB, dupa un sezon 2017-2018 dezastruos. Becali spera sa incaseze bani pe atacantul care l-a costat 2 mil de Euro, insa nimeni nu dorește sa plateasca o suma pentru ”atacantul 1 gol pe sezon”. Salvarea lui Alibec ar putea veni din Liga 1, de la Viitorul lui Hagi

- Gigi Becali l-a contrat dur pe Cristian Jura, arbitrul roman de la TAS, care sustinea ca CSA Steaua are sanse mari sa castige procesul cu FCSB. "E un caz interesant. Instanta, intr-o prima faza, s-a pronuntat deja. Marca si toate chestiile au revenit clubului Steaua. In momentul de fata, este…

- Pe parcursul ultimelor saptamani, Gica Hagi a dat de inteles ca ar fi tentat sa mearga sa antreneze in strainatate. Potrivit presei din Turcia, baskanii gruparii Sivasspor i-au transmis deja o propunere patronului de la Viitorul. Sivasspor a incheiat sezonul pe locul 7, ratand calificarea…

- Internationalul roman Cristian Ganea va disputa astazi, contra echipei Poli Iasi, ultimul meci cu FC Viitorul in fata propriului public. Jucatorul a semnat cu celebra echipa spaniola Athletic Bilbao, in al carei lot se va regasi din sezonul viitor. "Timp de trei ani, am muncit cu acest club, cu acesti…

- Ciprian Marica este in culmea fericirii dupa ce sotia sa, Ioana Marcu, a ramas insarcinata pentru a doua oara. Potrivit unor surse, copilul se va naste peste patru luni, scrie SpyNews. Sotia lui Ciprian Marica a nascut pentru prima data in noiembrie 2016, un baietel, Albert Andrei. Ciprian…

- AS Roma, semifinalista UEFA Champions League, este incantata de jocul lui Razvan Marin și vrea sa il transfere cat mai repede pe mijlocașul roman de 21 de ani. Presa din Belgia anunța ca formația antrenata de Eusebio Di Francesco a facut o oferta de 7 milioane de euro pentru transferul lui Razvan Marin.…

- FCSB a invins pe Astra, la Giurgiu, la scor de neprezentare, 3-0, și a revenit pe locul 1 in Play-off-ul Ligii 1. La cateva minute dupa fluierul final al meciului din ultima etapa a turului din Play-off, Gigi Becali a ieșit public și a anunțat cel puțin 3 plecari de la la finele sezonului.