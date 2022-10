Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina se apropie de finalul celei de-a opta luni. Rusia continua sa bombardeze infrastructura energetica și orașele din Ucraina. Kievul, Washingtonul și Londra se tem ca acuzațiile rusești privind intenția ucrainenilor de a folosi o așa zisa "bomba murdara" ar putea fi un pretext. Ministrul…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, i-a spus duminica, intr-un apel telefonic, omologului sau francez ca situatia din Ucraina se deterioreaza rapid si are tendinta de „escaladare necontrolata”, potrivit Reuters.Intr-un apel telefonic cu ministrul francez al Apararii, Sebastien Lecornu, publicat…

- Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a declarat vineri ca inflatia ridicata, inasprirea politicilor monetare, presiunile valutare si iesirile de capital cresc povara datoriei in multe tari in curs de dezvoltare si ca este nevoie urgent de mai multe progrese.Ea a spus ca a discutat aceste probleme…

- Peste 20.000 de ceceni au luat deja parte la razboiul din Cecenia, cu 254% mai mult decat cota necesara pentru regiuni, astfel ca in Cecenia nu vor mai fi mobilizați oameni in baza decretul dat de Vladimir Putin, a anunțat liderul cecen Ramzan Kadirov, relateaza publicația independenta rusa Novaia Gazeta.„Joi…

- Statele Unite isi propun sa raspunda in curand unui proiect de acord propus de Uniunea Europeana care ar restabili acordul nuclear din 2015 cu Iranul, in baza caruia Teheranul a restrans programul disputat de imbogatire a uraniului in schimbul reducerii sanctiunilor. Acordul a fost abandonat in 2018…