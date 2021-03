Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de externe ai Statelor Unite, Germaniei, Frantei, Italiei si Marii Britanii si-au reafirmat angajamentul fata de o solutie politica a conflictului din Siria, la implinirea a 10 ani de la izbucnirea revoltei contra presedintelui sirian Bashar al-Assad, informeaza DPA, potrivit AGERPRES.…

- SUA si patru aliati europeni cheie au condamnat marti atacul cu rachete din orasul Erbil, situat in Kurdistanul irakian, care a ucis o persoana, informeaza dpa. 'Noi, ministrii de externe ai Frantei, Germaniei, Italiei, Regatului Unit si Statelor Unite ale Americii, condamnam in cei…

- Guvernele Germaniei, Italiei, Frantei, Marii Britanii si Statelor Unite au salutat vineri alegerea unui premier interimar in Libia, avertizand in acelasi timp ca urmeaza un drum lung de parcurs, transmite AFP preluat de agerpres. "Autoritatea executiva unificata va trebui sa puna in aplicare acordul…

- Ministrii de externe ai Germaniei, Frantei, Marii Britanii si Statelor Unite si-au declarat vineri intentia de a relansa relatiile transatlantice, dupa prima intalnire virtuala de cand presedintele Joe Biden a preluat functia de presedinte, informeaza AFP. "Ministrii de externe au convenit ca doresc…

- Comisia Europeana a inițiat astazi proceduri de constatare a neindeplinirii obligațiilor impotriva a 24 de state membre, inclusiv Romania, pentru ca nu au transpus noile norme ale UE in sectorul telecomunicațiilor. Codul european al comunicațiilor electronice modernizeaza cadrul european de reglementare…

- CHIȘINAU, 25 ian - Sputnik. Intalnirea virtuala, denumita Agenda Davos 2021, va avea loc intre 25-29 ianuarie cu tema ”Un an crucial pentru a reconstrui increderea”. Klaus Schwab, fondatorul clubului Davos, a explicat ca ”reconstruirea increderii și o cooperare globala crescuta sunt cruciale…

- Vanzarile de masini noi in Marea Britanie au scazut cu aproape 30% anul trecut – cel mai sever declin anual din 1943 – ca efect al pandemiei de coronavirus (Covid-19), a anuntat miercuri Asociatia Producatorilor si Comerciantilor de Automobile din Regatul Unit (SMMT), transmite Reuters, informeaza AGERPRES…