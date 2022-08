Şefii din poliţia doljeană o duc greu. Declaraţiile de avere, mai mult goale Sefii din cadrul Inspectoratului de Politie Dolj au omis sa isi publice declaratiile de avere pentru acest an, chiar daca legea spune ca este obligatoriu ca acestea sa fie publicate deja pe site-urile institutiilor publice. Am analizat, insa, declaratiile de avere pe anul trecut, iar concluzia este ca sefii din politia doljeana nu sunt bogati deloc, ba chiar sunt eclipsati de majoritatea altor sefi din institutiile publice. Seful IPJ Dolj , Dumitrescu Laurentiu-Banut, nu detine terenuri. Acesta are, alaturi de sotie, un apartament de 45 de metri patrati in Craiova si o casa in satul Preajba, comuna… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

