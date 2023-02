Conducerea din Departamentul de Informații și Protecție Interna a fost trecuta in rezerva dupa investigația „Puterea din umbra”. DGPI a ținut decizii departe de ochii publicului. Direcția Generala de Protecție Interna ( DGPI ), adica serviciul secret al Ministerului de Interne, continua sa se comporte ca o instituție care nu are nicio obligație de transparența in fața cetațenilor care ii asigura bugetul. La scurt timp dupa apariția investigației „Puterea din umbra” , șefii departamentului de Securitate a Informațiilor – biroul acuzat ca a distrus carierele unor ofițeri MAI prin retragerea abuziva…