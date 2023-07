Stiri pe aceeasi tema

- Consultari la Guvern cu primarii. Premierul Marcel Ciolacu va avea discuții, la ora 11.00, cu reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania. Potrivit unor surse, discuțiile se vor baza insa și pe costurile pentru incalzirea orașelor in aceasta iarna , in contextul in care in ultimii ani edilii…

- Noi taxe și impozite pentru romani vor fi discutate in ședința de urgența la Guvern. Premierul Marcel Ciolacu se intalnește, luni, cu reprezentanții industriei tutunului.Guvernul vrea o majorare pana la media europeana a accizelor pentru țigari și alcool. In plus, se propune și majorarea taxelor in…

- TVA-ul pentru alimente sau hoteluri ramane neschimbat, potrivit unor surse. Aceleași surse susțin ca guvernanții nu au luat, inca, decizia ca de la 1 septembrie toți angajații sa achite contribuții la sanatate. Masura era dedicata angajaților din construcții și agricultura care sunt exceptați de la…

- Rata anuala a inflatiei in luna iunie 2023 comparativ cu luna iunie 2022 este 10,3%, comparativ cu 10,6% in luna mai, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). Dintre alimente, cele mai mari scumpiri in iunie au fost la zahar, cartofi, unt și oua. Singurul aliment care s-a…

- Oamenii de afaceri din Republica Moldova sunt invitați sa participe la cea de-a 15-a ediție a Expoziției Internaționale de Energie Verde care va avea loc in perioada 8-10 august in orașul Guangzhou din China. La eveniment vor participa aproximativ 1500 de expozanți care promoveaza tendințele inovaționale.…

- Prețurile in construcții și comerțul cu amanuntul vor crește in urmatoarele trei luni, estimeaza managerii romani, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

- Camera de Comerț și Industrie Suceava a adresat o invitație catre oamenii de afaceri din județ sa participe la Forumul de afaceri trilateral Ucraina – Romania – Republica Moldova, eveniment organizat in perioada 6-7 iulie 2023, la Cernauți. Potrivit președintelui executiv al CCI ...