Pana in prezent s-a vorbit mai ales despre reuniuni in marja acestui eveniment, care are loc sambata si duminica in capitala italiana, urmat imediat de COP26 la Glasgow, in Scotia. Inaintea summitului, Emmanuel Macron si Joe Biden s-au revazut prima oara dupa criza submarinelor australiene, in care americanii au aplicat o lovitura comericala Frantei. Tot sambata, premierul britanic Boris Johnson se intalneste cu presedintele francez pentru a evoca, de aceasta data,. conflictul cu privire la pescuit, pe fondul Brexitului. Sefii de stat si de guverne s-au reunit in fata presei si fotografilor, pentru…