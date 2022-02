Stiri pe aceeasi tema

- Jens Stoltentenberg, secretarul general al NATO, va sosi vineri in Romania și va vizita baza militara de la Mihail Kogalniceanu, din județul Constanța, au declarat surse pentru Libertatea. Vizita sa vine in contextul in care Rusia a masat trupe la granița cu Ucraina, iar Statele Unite trimit in Romania…

- Washingtonul este dispus sa discute despre un angajament de a nu desfașura rachete sau forțe de lupta in Ucraina daca Rusia este de acord sa faca același lucru. Statele Unite și NATO au oferit Rusiei o soluție pentru detensionarea situație de securitate și pentru rezolvarea crizei de la granița cu Ucraina,…

- Statele Unite ar putea permite accesul Rusiei la bazele militare din Romania și Polonia. Potrivit agenției Bloomberg, Washingtonul vrea sa inlature orice teama ca rachetele sale din regiune ar putea fi folosite pentru atacarea Rusiei.Liderul de la Kremlin a mai declarat ca Statele Unite și aliații sai…

- Creșterea prezenței militare a SUA in Romania ramane o prioritate in baza relației dintre cele doua țari, stabilita prin acordurile la nivelul NATO. Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, susține ca tensiunile ce implica direct Ucraina și Rusia vor accelera demersurile in plan militar. „Relația…

- Deputatul Radei Supreme din partea Partidului "Platforma de opoziție - pentru viața" (OPZH), Nestor Shufrich a vorbit despre doua acorduri intre Rusia și Statele Unite. El și-a exprimat opinia in emisia canalului TV, Наш. Potrivit lui, Moscova și Washingtonul au convenit ca Ucraina nu va deveni niciodata…

- SUA au declarat ca nu intentioneaza sa reduca numarul de trupe din Europa de Est pentru a dezamorsa tensiunile cu Rusia. Inaltul diplomat Antony Blinken a declarat ca Rusia promoveaza o „naratiune falsa" pentru a justifica desfasurarea de trupe la granita cu Ucraina. Statele Unite au respins…

- Președintele Klaus Iohannis se pronunța pentru creșterea prezenței NATO Foto. presidency.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Președintele Klaus Iohannis s-a pronunțat pentru creșterea prezenței militare NATO pe flancul estic și echiparea pe deplin a Alianței pentru a raspunde provocarilor…

- Șefii de Stat Major militari rus și american au purtat marți, 23 noiembrie, o convorbire telefonica, in plina tensiune intre Rusia și Occident in jurul situației de la frontiera Rusiei cu Ucraina. Intr-un comunicat, ministrul rus al Apararii, generalul Valeri Gherassimov, a informat ca discuția cu omologul…