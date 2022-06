Sefii de stat care fac parte din formatul Bucuresti 9 au adoptat la summitul de astazi o declaratie comuna in 11 puncte, in care condamna ferm agresiunea neprovocata si nejustificata a Rusiei impotriva Ucrainei, solicita Moscovei sa isi retraga fortele de pe teritoriul ucrainean si sustin in continuare necesitatea consolidarii in mod semnificativ a posturii NATO de descurajare si aparare. Romania, Polonia, Cehia, Slovacia, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania si Ungaria cer cresterea prezentei fortelor aliate pe flancul estic si isi afirma sprijinul pentru integrarea Ucrainei in Uniunea Europeana,…