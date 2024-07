Stiri pe aceeasi tema

- Continuam sa va prezentam șefii de promoție UMFST G.E. Palade Targu Mureș și va invitam sa aflați de la ei cu ce ganduri au incheiat aceasta etapa și ce iși propun sa realizeze in viitorul apropiat. Ma simt onorata sa reprezint programul de studii Laborator clinic, promoția 2024. Am ramas impresionata…

- Va prezentam șefii de promoție UMFST G.E. Palade Targu Mureș și va invitam sa aflați de la ei cu ce ganduri au incheiat aceasta etapa și ce iși propun sa realizeze in viitorul apropiat. Studenția a fost o perioada incarcata, plina de incercari și de nevoia de a deveni din ce in ce mai bun, dar și o…

- Va prezentam șefii de promoție UMFST G.E. Palade Targu Mureș și va invitam sa aflați de la ei cu ce ganduri au incheiat aceasta etapa și ce iși propun sa realizeze in viitorul apropiat. Se spune ca universitatea este doar o perioada de pregatire care precede invațarea pe tot parcursul vieții. Cred ca…

- Va prezentam șefii de promoție UMFST G.E. Palade Targu Mureș și va invitam sa aflați de la ei cu ce ganduri au incheiat aceasta etapa și ce iși propun sa realizeze in viitorul apropiat. Pe parcursul celor 6 ani de studenție, am descoperit ca medicina nu este doar o profesie, ci o adevarata vocație.…

- Curs festiv – Facultatea de Medicina (limba maghiara) (Video) Festivitatea la Facultatea de Medicina, limba maghiara at Sursa articolului: (Video) Festivitatea la Facultatea de Medicina, limba maghiara Credit autor: Punctul. Source

- O femeie de 50 de ani a depus, la finele saptamanii trecute, Juramantul lui Hipocrate, la Universitatea de Medicina si Farmacie din Iasi, alaturi de fiul ei, care a terminat aceeași universitate.Loredana Budes a fost sef de promotie la Asistenta de profilaxie stomatologica, de la Facultatea de Medicina…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" (UMFST) Targu Mureș informeaza viitorii candidați la programul de studii de licența Psihologie, Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior", ca in anul universitar 2024/2025 sunt disponibile 100 de locuri, dintre care…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș a obținut cel mai mare buget din Romania pentru programul Erasmus+ in cadrul competiției din anul 2024. UMFST G.E. Palade Targu Mureș se situeaza astfel in fruntea universitaților romanești in ceea ce privește…