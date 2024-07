Șefii de promoție UMFST: Alina-Mihaela Marian, Facultatea de Medicină, Laborator clinic, master Continuam sa va prezentam șefii de promoție UMFST G.E. Palade Targu Mureș și va invitam sa aflați de la ei cu ce ganduri au incheiat aceasta etapa și ce iși propun sa realizeze in viitorul apropiat. Ma simt onorata sa reprezint programul de studii Laborator clinic, promoția 2024. Am ramas impresionata de calitatea umana și profesionala excepționala a profesorilor, care ne-au impartașit și din… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Continuam sa va prezentam șefii de promoție UMFST G.E. Palade Targu Mureș și va invitam sa aflați de la ei cu ce ganduri au incheiat aceasta etapa și ce iși propun sa realizeze in viitorul apropiat. Pana acum, am invațat tehnicile oferirii de ingrijire de calitate și sprijin pacienților, dezvoltandu-mi…

- Va prezentam șefii de promoție UMFST G.E. Palade Targu Mureș și va invitam sa aflați de la ei cu ce ganduri au incheiat aceasta etapa și ce iși propun sa realizeze in viitorul apropiat. Studenția a fost o perioada incarcata, plina de incercari și de nevoia de a deveni din ce in ce mai bun, dar și o…

- Va prezentam șefii de promoție UMFST G.E. Palade Targu Mureș și va invitam sa aflați de la ei cu ce ganduri au incheiat aceasta etapa și ce iși propun sa realizeze in viitorul apropiat. Se spune ca universitatea este doar o perioada de pregatire care precede invațarea pe tot parcursul vieții. Cred ca…

- Va prezentam șefii de promoție UMFST G.E. Palade Targu Mureș și va invitam sa aflați de la ei cu ce ganduri au incheiat aceasta etapa și ce iși propun sa realizeze in viitorul apropiat. Pe parcursul celor 6 ani de studenție, am descoperit ca medicina nu este doar o profesie, ci o adevarata vocație.…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" (UMFST) Targu Mureș informeaza viitorii candidați la programul de studii de licența Psihologie, Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior", ca in anul universitar 2024/2025 sunt disponibile 100 de locuri, dintre care…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș a obținut cel mai mare buget din Romania pentru programul Erasmus+ in cadrul competiției din anul 2024. UMFST G.E. Palade Targu Mureș se situeaza astfel in fruntea universitaților romanești in ceea ce privește…

- Pe langa concursul de biciclete UMFST KIDS CUP 2024, asociațiile studențești din cadrul UMFST au pregatit pentru copii activitați distractive, manevre de prim ajutor, cursuri interactive de prevenție, experimente chimice fascinante, pictura pe fața, atelier de desen, dans și voie buna. Activitațile…

- Biblioteca Județeana Mureș și Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior", UMFST G.E. Palade Targu Mureș, invita comunitatea academica sa participe marți, 28 mai 2024, ora 18:00, la evenimentul de lansare a carții „Frumoasa era Sena pe sub florile mele" (Ed. Curtea Veche, 2023), scrisa de istoricul…