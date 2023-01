Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi se incheie un an 2022 foarte complicat. Un an care a inceput cu un razboi la frontierele Romaniei, un razboi neprovocat, un razboi inceput de Federatia Rusa in Ucraina, fara absolut niciun motiv. Da, un razboi care a creat probleme in toata Europa si in lume. Un razboi care a indus o criza energetica…

- Coreea de Nord a denuntat marti noua strategie defensiva a Japoniei, calificand-o drept o "amenintare serioasa" impotriva pacii internationale si care "a schimbat in mod fundamental" mediul securitatii regionale, si a avertizat cu o "actiune reala" drept raspuns, informeaza AFP, potrivit Agerpres.…

- La noua luni de la declansare, razboiul din Ucraina produce in continuare rani si in Republica Moldova, o tara pomenita in fata unor crize umanitare, energetice si economice fara precedent. La inceput, in primele luni ale razboiului, Chisinaul a trebuit sa gestioneze un val gigantic de refugiati ucraineni,…

- Terminalul de la Revythousa (Grecia) iși crește capacitatea de a exporta cantitați de gaze naturale lichefiate (GNL) pentru a acoperi o parte din nevoile altor țari din sud-estul Europei, precum Romania, Moldova și chiar Ucraina, scrie G4Media, cu referire la publicația elena Energy Press. Criza energetica…

- Ministerul Afacerilor Externe, prima reactie dupa ce Vladimir Putin a acuzat Romania ca doreste teritorii ale Ucrainei: „O incalcare grava și brutala a principiilor de drept internațional”. Mai multe detalii, in articolul de mai jos. MAE reacționeaza dupa ce Vladimir Putin a spus ca Romania vrea teritorii…

- Termenul mediu de plata a facturilor, practicat de companiile din Romania, a crescut, in ultimii 3 ani, de la 90 de zile, spre aproape 150 de zile, potrivit DigiSinergy, companie tech care dezvolta soluția CashOn, aplicație de management a plaților și a cashflow-ului. Mai mult, aproximativ 30% dintre…

- Guvernul premierului Natalia Gavrilita s-a reunit miercuri dupa-amiaza, pe intuneric, pentru a face economie de energie electrica in fata unui deficit care afecteaza Republica Moldova din cauza bombardamentelor rusesti asupra infrastructurii energetice din Ucraina, potrivit presei locale, intre care…