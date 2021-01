Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a discutat, luni, cu specialisti in domeniu despre stadiul indeplinirii de catre autoritatile romane a recomandarilor formulate in rapoartele Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV). "In continuarea dialogului cu Comisia Europeana in context MCV, luni,…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a discutat, luni, cu specialisti in domeniu despre stadiul indeplinirii de catre autoritatile romane a recomandarilor formulate in rapoartele Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV). ‘In continuarea dialogului cu Comisia Europeana in context MCV, luni, Stelian…

- Ministrul Stelian Ion si comisarul UE pe justitie Didier Reynders au discutat joi, in sistem de videoconferinta, despre Mecanismul privind Statul de Drept si legatura acestuia cu Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV), operationalizarea Parchetului European, transpunerea si implementarea unor…

- Fondul de lupta anticoruptie (FBK) al opozantului rus Aleksei Navalnii a publicat marti, la doua zile dupa arestarea sa la revenirea din Germania la Moscova, o ancheta care - potrivit FBK - demonstreaza coruptia lui Vladimir Putin si a anturajului sau pentru a-l inzestra pe presedintele rus cu un "veritabil…

- Zi istorica pentru Uniunea Europeana, in batalia impotriva COVID-19. Agenția Europeana a Medicamentului a aprobat vaccinul anti-covid dezvoltat de Pfizer si BioNTech. Expertii spun ca serul e sigur si eficient.

- Inspectoratul Școlar Județean Mureș și Serviciul Județean Anticorupție Mureș au conceput impreuna primul ghid romanesc din domeniul prevenirii criminalitații, destinat liceenilor. Intitulat "Gandesc, vorbesc și acționez pro-integritate", indrumarul ar urma sa fie studiat in școli și ar putea fi luat…

- Judecatorul Bogdan Mateescu, desemnat președinte al CSM Foto arhiva Judecatorul Bogdan Mateescu a fost desemnat în funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, cu 13 voturi favorabile, iar procurorul Florin Deac a fost votat în funcția de vicepreședinte, tot cu 13 voturi…

- Judecatorii Evelina Oprina și Bogdan Mateescu candideaza pentru funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, iar procurorul Florin Deac pentru funcția de vicepreședinte, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din sistem. Alegerile au loc joi, in ședința de plen. Sedința Plenului…