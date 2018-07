Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa vizitele facute luni la EMC Motru și la ELCFU, șeful Directoratului CE Oltenia, Sorin Boza, a trecut și pe la Cariera Roșiuța. Aici a avut loc o discuție, in sala de raport, dar, numai cu șefii unitații, cu șefii de sectoare și cu o parte a personalului TESA. Minerii obișnuiți, CFL-iștii,…

- Consumul de energie electrica al tarii a crescut cu peste 15% in ultimele doua zile, ca urmare a temperaturilor ridicate, dar la Complexul Energetic Oltenia nu se sarbatorește. Dimpotriva, aici se țin ședințe peste ședințe și asta deoarece șefii companiei nu mai sunt interesați de cat produce…

- In ultimele doua saptamani, doua incidente grave au avut loc la Cariera Roșiuța și la Cariera Lupoaia, toate datorate faptului ca electricienii sunt puși sa lucreze singuri in instalații, deși ei semneaza contracte ca lucreaza doar in echipa. Unul s-a curentat miercurea trecuta, salariatul…

- Un barbat, de 30 de ani, din Rovinari, este cercetat de politie pentru ca a condus un motoscuter ce figura neinmatriculat. Tanarul a fost depistat in timp ce conducea scuterul, pe DJ673 Slivilesti. Politistii au intocmit un dosar penal pentru ...

- • Se da stapan pe linia tehnologica a Abzeterului 04 Mai mulți salariați ai Carierei Roșiuța au adresat plangeri la conducerea unitații și chiar la cea a Complexului Energetic Oltenia, legate de comportamentului unui CFL-ist care raspunde de linia tehnologica de halda de Abzeterul 04, din…

- Inginerul de la Cariera Rosiuta care a intrat in greva japoneza, sustine ca prima de Craciun nu ar fi fost trecuta in noul Contract Colectiv de Munca Dumitru Paulescu spune ca a studiat CCM-ul si a observat ca bonusul de sfarsit de an ar lipsi. Inginerul afirma ca in contract nu ar fi…

- Desparțite de 4 puncte, Juventus și Napoli se intalnesc in etapa cu numarul 34 din Serie A. Gazdele de azi sunt pe primul loc, in timp ce oaspeții iși joaca, probabil, cam ultima șansa pentru a se apropia. VEZI AICI LIVETEXT Juventus are un parcurs incredibil pe teren propriu, unde are 14 victorii in…