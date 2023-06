Inspectorul general al Inspectoratului General de Aviatie al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Catalin Paul Dache, a fost pus sub acuzare de DNA in dosarul privind fraudarea instituției cu peste 4,6 milioane de euro. Potrivit DNA, Ppocurorii militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infractiunile de coruptie savarsite […] The post Șefii Aviației MAI, anchetați de DNA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .