#DobrogeaAcademica: Premiate de Academia Romana, doua dintre cartile de Istorie poarta recenzia unui istoric constantean

Asa cum cititorii nostri au luat cunostinta, in urma cu cateva zile, din paginile ziarului ndash; in cadrul proiectului DobrogeaAcademica, ce "are ca obiectiv conectarea… [citeste mai departe]