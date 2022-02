Stiri pe aceeasi tema

- Desfasurarea trupelor americane in Europa arata Rusiei ca are motive de ingrijorare, i-a declarat, miercuri, lui Matthew Chance de la CNN purtatorul de cuvant de la Kremlin, Dmitri Peskov, scrie agentia TASS. „SUA continua de facto sa creasca tensiunea in Europa”, a spus Peskov, adaugand ca desfasurarea…

- Președintele Joe Biden a aprobat oficial desfașurari suplimentare de trupe americane in Europa de Est, iar Pentagonul este așteptat sa anunțe miercuri ca trupele se vor desfașura „in urmatoarele zile”, au declarat oficiali americani pentru CNN. Desfașurarile de trupe sunt o dovada de sprijin fața de…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, nu a exclus, vineri, posibilitatea de a trimite trupe in Ucraina pentru a evacua cetațeni americani, in cazul in care Rusia invadeaza aceasta țara și vor fi lupte pe strazile Kievului. Oficialii de la Pentagon estimeaza ca trupele și echipamentele desfașurate…

- Seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, participa, miercuri si joi, la reuniunea Comitetului Militar al NATO, in cadrul careia vor fi discutate Conceptul de ducere a razboiului si cel de descurajare si aparare in zona euro-atlantica. De asemenea, vor avea loc discutii cu sefii…

- Departamentul de Stat al SUA a negat vineri ca are in vedere reducerea trupelor americane in Europa de Est pentru a facilita discutiile de saptamana viitoare cu Rusia privind criza de la granita cu Ucraina, transmite sambata EFE. "Am vazut informatii care sugereaza ca aceasta administratie…

- Pentagonul a anuntat, marți, crearea unui birou responsabil cu colectarea si analiza tuturor informatiilor privind obiectele zburatoare neidentificate (OZN) observate de armata americana, potrivit CNN. Departamentul va crea un grup sincronizat care sa se ocupe de rapoartele OZN-urilor, cunoscute oficial…

- Șefii de Stat Major militari rus și american au purtat marți, 23 noiembrie, o convorbire telefonica, in plina tensiune intre Rusia și Occident in jurul situației de la frontiera Rusiei cu Ucraina. Intr-un comunicat, ministrul rus al Apararii, generalul Valeri Gherassimov, a informat ca discuția cu omologul…

