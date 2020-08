Stiri pe aceeasi tema

- Tiago Almeida (29 de ani) a oferit un moment hilar in prima repriza a confruntarii dintre Academica Clinceni și Hermannstadt, scor 0-2. Fundașul dreapta a fost introdus pe teren in minutul 28, in locul lui Alexandru Voda, și a dorit sa profite de pauza de hidratare a colegilor sai pentru a face cateva…

- Derbyul Petrolul - Rapid 0-0, din etapa secunda a play-off-ului din Liga 2, a oferit o faza nemaivazuta: ploieștenii au ratat de 3 ori de la punctul cu var, dupa ce arbitrul a repetat penalty-ul. In minutul 66 al duelului de pe „Ilie Oana", Facundo Mallo l-a doborat in careu pe Mario Bratu.…

- In imagini se poate observa cum barbatul alearga gol pe trotuar, in plina strada, iar sotul femeii se tine dupa el cu masina. Se aude muzica si rasete semn ca sotul inselat nu este singur. loading...

- 11 persoane care au ajuns saptamana aceasta la Spitalul Municipal Fagaraș, din municipiu și localitațile apropiate, au Covid-19. 4 cazuri depistate pozitiv s-au inregistrat numai ieri. Virusul exista, este printre noi! Primaria face apel la intreaga populație a Țarii Fagarașului sa asculte recomandarile…

- Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București a anunțat sambata ca nu mai dispune de locuri pentru internarea pacienților cu COVID-19. In spital sunt in prezent internați 50 de pacienți confirmați și 3 suspecți.Citește și: Cozmin Gușa vorbește despre Operațiunea Manipularea: Iohannis…

- Lora și Ionuț Ghenu se afla inca in Bali, iar din cauza restricțiilor cauzate de coronavirus, cei doi nu se pot intoarce in Romania. Zborul celor doi a fost din nou anulat, pentru luna iulie.Lora și iubitul ei aveau zborul programat pe data de 1 iulie, iar aceștia erau nerabatori sa ajunga in țara.…

- Probleme in trafic pe Autostrada A3, la kilometrul 16, din cauza unei mașini rasturnate pe carosabil.Autoturismul era transportat pe o platforma, care s-a rasturnat complet, ajungand pe plafon.Traficul in zona a fost ingreunat, deoarece mașina a ramas pe mijlocul carosabilului.Foto: Facebook Info Trafic…

- CFR Cluj a deschis scorul in minutul 23 al meciului cu FCSB, dupa un autogol de cascadorii rasului reușit de Ovidiu Popescu. Dupa un corner executat scurt, Damjan Djokovic a centrat rapid in careul roș-albaștrilor. Ovidiu Popescu, folosit de Bogdan Vintila ca fundaș stanga, a incerca sa respinga, dar…