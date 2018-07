Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron va discuta despre Siria, Iran si Ucraina cu omologul sau rus Vladimir Putin cand se vor intalni duminica la Moscova, ziua finalei Cupei Mondiale la fotbal intre selectionatele Frantei si Croatiei, a declarat sambata o sursa a biroului presedintelui francez, citata…

- Argentinianul Nestor Pitana a fost desemnat arbitrul finalei Cupei Mondiale 2018, în care se vor înfrunta selectionatele Frantei si Croatiei, duminica seara, pe stadionul Lujniki din Moscova, a anuntat Federatia internationala de fotbal (FIFA).

- Presedintele francez Emmanuel Macron se va intalni cu omologul sau rus, Vladimir Putin, duminica, in marja finalei Cupei Mondiale de Fotbal, a anuntat miercuri Palatul Elysee, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Intalnirea a fost stabilita marti seara, in cadrul unei scurte convorbiri telefonice…

- Franta s-a calificat pentru finala Cupei Mondiale. Pentru a-i sustine pe ”Les Bleus”, Emmanuel Macron si sotia sa Brigitte vor fi prezenti, duminica, la meci. Alaturi de ei va fi si Vladimir Putin. Potrivit purtatorului de cuvant al Kremlinului, finala din Moscova se va solda ”obligatoriu” cu contacte…

- Regele Philippe, se va deplasa in Rusia, alaturi de regina Mathilde, pentru a asista la prima semifinala a Cupei Mondiale de fotbal, in timp ce presedintele Emmanuel Macron, va fi prezent la randul sau in tribuna oficiala pentru a-si sustine nationala in duelul cu vecinii belgieni. ”Daca nu suntem…

- Ungaria l-a decorat vineri pe ambasadorul Frantei la Budapesta, Eric Fournier, la scurt timp dupa ce diplomatul a fost inlocuit de presedintele francez Emmanuel Macron pentru ca a laudat politica privind migratia a premierului ungar Viktor Orban, relateaza Reuters. Ministerul de Externe…

- Președintele francez Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte Macron, au fost surprinși, in tribune, urmarind ultimul meci din campionatul de rugby al Franței. Finala a fost disputata pe Stade de France, in suburbia Saint Denis, din nordul Parisului, iar cuplul prezidențial a oferit publicului șansa de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca omologul sau rus, Vladimir Putin, este un lider puternic dar care vede democratia diferit, scrie Politico. „Cred ca este un om foarte puternic, este un presedinte puternic”, a declarat Macron pentru Fox. „Vrea o Rusie puternica. Oamenii sunt mandri…