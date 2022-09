Stiri pe aceeasi tema

- Masuri de securitate excepționale in Marea Britanie. Aproape 500 de președinți și membri ai familiilor regale din toata lumea sosesc astazi in Regat pentru funeraliile Reginei Elisabeta a II-a.

- Ca orice eveniment care implica mulțimi de oameni, și funeraliile Reginei Elisabeta au avut parte deja de mai multe incidente de securitate. Doi barbați au fost arestați dupa ce au incalcat regulile impuse de autoritați.

- A fost scandal colosal langa sicriul Reginei Elisabeta a II-a, depus la Londra, in Westminster Hall. Mulțimi de oameni au stat la cozi kilometrice sa ii aduca un ultim omagiu monarhului, care va fi inmormantat luni, 19 septembrie. Deși oamenii au așteptat liniștiți și 14 ore sa iși ia ramas bun de Regina…

- Un roman, Cristopher Ghika, organizeaza funerariile Reginei Elisabeta. Acesta are funcția de eneral maior și Comandor al Ordinului Imperiului Britanic (CBE). Cine este el, de fapt. Puțini știau.

- Inmormantarea reginei Elisabeta va avea loc la Londra luni, 19 septembrie, iar la funeralii vor participa mai mulți lideri mondiali, membri ai familiilor regale și alți demnitari. Reuters face o trecere in revista a celor care și-au anunțat deja prezența, anunta www.stiripesurse.ro Urmatoarele persoane…

- Imparatul Naruhito al Japoniei intentioneaza sa participe la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a, care a murit joi la varsta de 96 de ani, au anuntat sambata mass-media nipone, citate de Kyodo, AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Si sotia lui Naruhito, Imparateasa Masako, ar urma sa participe la…

- O femeie de 47 de ani din Alba Iulia a fost retinuta de politisti dupa ce, in timp ce se afla intr-un mijloc de transport in comun pe raza municipiului Alba Iulia, a agresat si amenintat o alta femeie, care are nevoie de mai multe zile de ingrijiri medicale, potrivit unui comunicat