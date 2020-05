Stiri pe aceeasi tema

- Este scandal urias in dosarul spirtului contrafacut. Unul dintre cetațenii arabi care au condus afacerea a asistat la un moment dat la falsificarea spirtului. Cand barbatului i-ar fi intrat, din greșeala, o picatura de metanol in ochi, fratele lui Hamude i-ar fi spus sa nu se spele cu apa, pentru…

- A doua zi din starea de alerta a demonstrat, cel puțin in București, ca nimeni nu respecta condițiile impuse, prin lege, de catre autoritați. In parcuri, oamenii, tineri, varstnici și copii, au luat cu asalt spațiile verzi și au facut adevarate petreceri. Citeste si: Pot iesi la terasa in timpul…

- Zece persoane din mai multe localitați din județul Iași au murit dupa ce au baut spirt. Procurorii Parchetului de langa Tribunalul Iași, impreuna cu polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Iași și Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Iași, au facut, duminica, patru percheziții…

- Zece persoane din mai multe localitați din județul Iași au murit dupa ce au baut spirt. Procurorii Parchetului de langa Tribunalul Iași, impreuna cu polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Iași și Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Iași, au facut, duminica, patru percheziții…

- Scene incredibile in Buzau. Un medic din Capitala a fost luat cu jandarmii din Buzau, unde fugise dupa ce a fost diagnosticat cu coronavirus.Un barbat de 37 de ani, medic la un spital din Capitala, confirmat cu COVID-19, a fost preluat in noaptea de sambata spre duminica de la locuinta socrilor,…

- Toate parcurile din Capitala se inchid incepand de sambata, au confirmat pentru Libertatea reprezentanți ai primariei generale. Parcurile și locurile de joaca din jurul blocurilor din sectoarele 2, 4 și 6 au fost inchise inca de saptamana trecuta.Decizia de a inchide parcurile a fost luata de Comitetul…

- Pentru a preveni raspandirea coronavirusului, primariiledin Capitala au suspendat activitațile cu publicul, audiențele, convențiile depractica pentru studenți și intalnirile comisiilor tehnice și au intensificat dezinfecțiile.PrimariaCapitalei a anunțat deja o serie de masuri:– programul direcției Relații…

- O femeie de 42 de ani, din Capitala, contact apropiat cu romanul sosit din Italia, a fost diagnosticata cu coronavirus. Șeful ISU, Raed Arafat, a explicat ca starea de sanatate a femeii este una buna și este asimptomatica, dar in cursul acestei zile va fi preluata de un echipaj de specialitate și…