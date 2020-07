Stiri pe aceeasi tema

- Repornirea economiei Romaniei, solutii imediate la problemele momentului si programul guvernamental vs propunerile mediului de afaceri, sunt doar cateva dintre temele dezbaterii online "Upgrade Romania - Investitiile, motorul de pornire a economiei", organizata vineri. Potrivit agendei evenimentului,…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, prin Directia Generala Turism, isi propune sa dezvolte in continuare parteneriatul turistic dintre Romania si Statul Israel.In acest sens, secretarul de stat Emil Razvan Pirjol a participat astazi, 10 iunie 2020, la o intalnire organizata in sistem…

- Fondatorul Untold si Neversea, Edy Chereju, sustine ca perspectiva industriei depinde de durata in care vor fi aplicate restrictii ce mentin o teama la nivelul populatiei, solutia pe termen scurt fiind o recalibrare a evenimentelor, in zona permisa de autoritati. In acest an, festivalurile…

- Posta Romana a anuntat, joi, ca romanii isi pot plati ratele bancare la posta sau prin intermediul postasului. ”Compania Nationala Posta Romana ofera clientilor posibilitatea de a plati ratele bancare prin intermediul oficiilor postale sau direct de acasa, cu ajutorul factorului postal. Clientii bancilor…

- "Clientii bancilor care au in derulare un credit au la dispozitie serviciul Postei Romane - Total Collect Home, prin intermediul caruia pot achita ratele bancare fara a se mai deplasa la sediul bancii. Compania poate incasa ratele creditelor prin intermediul factorului postal, operatiunile de incasare…

- Compania Nationala Posta Romana a anuntat joi ca le ofera clientilor posibilitatea de a plati ratele bancare prin intermediul oficiilor postale sau direct de acasa, cu ajutorul factorului postal. “Clientii bancilor care au in derulare un credit au la dispozitie serviciul Postei Romane…

- Cea mai mare companie de cosmetice din Romania a demarat productia de biocide. Dezinfectanții, disponibili atat pentru spitale, cat și pentru populație Farmec, cel mai mare producator roman de cosmetice, a inceput productia de biocide pentru uz personal si medical, dezinfectantii avand ca substanta…