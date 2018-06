Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump si-a aparat din nou, marti, extrem de controversata politica de despartire a familiilor de migranti, afirmand ca aceasta este singura optiune posibila pentru a lupta eficient impotriva imigratiei clandestine, potrivit AFP si Reuters. "Eu nu vreau sa fie separati…

- Arabia Saudita este pregatita sa trimita trupe în Siria care sa se alature coalitiei coordonate de Statele Unite, a anuntat, marti, Adel al-Jubeir, ministrul saudit de Externe, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. „Suntem în discutii cu Statele Unite si am…

- Arabia Saudita este pregatita sa trimita trupe in Siria care sa se alature coalitiei coordonate de Statele Unite, a anuntat, marti, Adel al-Jubeir, ministrul saudit de Externe, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Suntem in discutii cu Statele Unite si am astfel de discutii inca…

- Misiunea fortelor americane desfasurate in Siria "nu s-a schimbat", iar presedintele Donald Trump doreste ca acestea sa revina in Statele Unite "cat mai curand posibil", a declarat Casa Alba la sfarsitul saptamanii trecute, potrivit AFP."Misiunea americana nu s-a schimbat. Presedintele a spus…

- La mai putin de 12 ore dupa ce administratia Trump a anuntat tarife asupra unor importuri chineze de 50 miliarde de dolari, China a reactionat rapid anuntand la randul sau tarife asupra unor importuri americane de o valoare similara. Acum, insa, dupa ce presedintele american Donald Trump…

- Presedintele american Donald Trump a ordonat miercuri mobilizarea Garzii Nationale la granita cu Mexic in scopul contracararii imigratiei clandestine si cresterii presiunilor asupra vecinului din Sud, relateaza AFP.

- Procurorul special american Robert Mueller le-a comunicat luna trecuta avocatilor presedintelui Donald Trump ca nu-l considera, ”in acest stadiu”, suspect pe seful statului in ancheta rusa, dezvaluie The Washington Post (WP), scrie Reuters. In cadrul unor negocieri private pe care le-au purtat la inceputul…