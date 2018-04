Stiri pe aceeasi tema

- In a doua zi de Paste, trupa 'The Humans' va canta in Tara Sfanta. Reprezentantii Romaniei la Eurovision au plecat spre Tel Aviv pentru a promova piesa 'Goodbye'. Inainte de concert, artistii vor planta copaci in 'Padurea Eurovision' si se vor intalni cu fanii.

- Industria de morarit si panificatie are un deficit de forta de munca de circa 8.000 de oameni, iar lucrurile merg spre pieire, pentru ca tineretul din ziua de azi de prefera calculator, birou sau orice alta munca decat cea de brutar, sustine presedintele ROMPAN, Aurel Popescu. "Din pacate…

- "Trebuie sa ne adaptam conditiilor de pregatire. Eu zic ca ne descurcam. Este o chestie de mentalitate, de autodepasire, de a te adapta la dificultatile naturii. Si in Spania sunt mari probleme sau chiar si in alte tari. Vom trece de la conditii foarte grele la conditii foarte bune de a pregati jocul,…

- Xabi Alonso, retras din activitatea de fotbalist profesionist, are probleme cu legea in Spania. Fostul jucator de la Real Madrid este in atentia procurorilor, care cer opt ani de inchisoare pentru mijlocasul spaniol, acesta fiind acuzat ca a "omis" sa achite opt milioane de euro taxe catre stat.

- Operatorul low-cost Wizz Air anunța o promoție fuger, valabila joi, 1 martie, pana la miezul nopții. Potrivit unui anunț al companiei, reducerea de 20% se aplică la toate rezervările realizate joi, 1 martie, iar prețurile pornesc de la 39 de lei, pe segment, cu toate taxele incluse.…

- Ambasada SUA va fi mutata din orasul Tel Aviv in Ierusalim in luna mai, cu ocazia implinirii a 70 de ani de la infiintarea statului Israel, afirma oficiali din cadrul Administratiei Donald Trump citati de site-ul agentiei Associated Press.

- Primarul general Gabriela Firea a anuntat marti, in cadrul conferintei "70 de ani intr-un Centenar, Romania - Israel, Bucuresti - Tel Aviv - Ierusalim", ca in proiectul de buget al Capitalei pentru acest an a fost prevazuta o suma in vederea refacerii "din radacini" a Cartierului…