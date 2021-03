Stiri pe aceeasi tema

- La trei luni de la confirmarea noii tulpini a noului coronavirusului inregistrata in Regatul Unit, autoritatile moldovenești nu cunosc daca aceasta circula și pe teritoriul țarii. Asta desi, au fost confirmate mai multe imbolnaviri in randul moldovenilor intorși din Marea Britanie, transmite…

- Este noua tulpina SARS-CoV-2 din Marea Britanie mai periculoasa?- Da. Una dintre cele trei tulpini noi circulante ale virusului SARS-CoV-2 a fost descoperita pentru prima data in decembrie 2020 in Marea Britanie și este denumita B.1.1.7 (VOC 202012/01).Din cauza faptului ca s-ar putea transmite mai…

- „E un lucru care este cunoscut ca aceasta tulpina se transmite mai ușor decat tulpina clasica. In ceea ce privește preponderența ei, nu am informații ca ar fi un numar mai mare de cazuri cu aceasta noua tulpina deocamdata. E posibil sa fie așa, dar pana cand nu devine operațional acest sistem național…

- Moldova a expediat in laboratoarele de peste hotare probe la coronavirus, prelevate de la pacienții suspectați cu tulpina "britanica" a COVID-19. Agenția Naționala pentru Sanatate Publica (ANSP) nu a primit deocamdata nici un raspuns de la laboratoare. Despre aceasta, intr-o emisie directa, organizata…

- Suedia se confrunta cu o crestere a noilor cazuri de COVID-19. Autoritațile se tem ca un al treilea val epidemic poate sa cuprinda țara, accentuat de extinderea rapida a noii tulpini de COVID, identificata prima data in Marea Britanie, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres. ''Au fost unele oscilatii,…

- Ministerul Sanatatii a fost informat astazi de catre Institutul National de Sanatate Publica (INSP) - Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile ca au fost raportate 27 de cazuri noi de infectare cu SARS-Cov-2, noua varianta UK - linia genetica B.1.1.7.

- Tulpina noua, despre care cercetatorii nu au in prezent suficiente informații, a devenit dominanta in doar cateva saptamani in Columbus, capitala statului Ohio.”Varianta din Columbus are baza genetica a cazurilor similare pe care le-am studiat, dar prezinta trei mutatii ce reprezinta o evolutie foarte…

- Comisia Naționala Extraordinara de Sanatate Publica se va intruni astazi in ședința pentru a emite o hotarare privind restricțiile de calatorie din și in Marea Britanie. Decizia vine dupa ce a fost depistata o noua tulpina a virusului in Marea Britanie.