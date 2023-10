Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a spus ca tara sa isi poate permite, ”absolut”, sa sprijine financiar atat Israelul, cat si Ucraina in eforturile lor de razboi, transmite CNBC.Presedintele Joe Biden a reiterat duminica, intr-o postare pe X (fosta Twitter), ”sprijinul neclintit” al Washingtonului…

- Presedintele SUA, Joe Biden, intentioneaza sa se intalneasca cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, saptamana viitoare, in marja reuniunii Adunarii Generale a ONU, potrivit CNN , care citeaza oficiali familiarizati cu aceste planuri, transmite Hotnews. Nu este clar daca intalnirea va avea loc…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu comenteaza, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, declarațiile președintelui Klaus Iohannis legate de posibila cadere a unor bucați din drone lansate de Rusia asupra Ucrainei, pe teritoriul Romaniei.Negand inițial informațiile Ucrainei care afirma ca dronele au ajuns…

- Update 07.30 - Ucraina a lansat cel mai mare atac coordonat cu drone, de la inceputul razboiului.Dronele ucrainene au atacat Rusia in timpul nopții, distrugand avioane militare și perturband traficul aerian, au declarat oficialii ruși miercuri dimineața, la cateva ore dupa slujba de inmormantare a liderului…

- Statele Unite aproba trimiterea unor avioane de lupta F-16 din Danemarca si Tarile de Jos in Ucraina pentru a o ajuta sa se apere de invadatorii rusi de indata ce se finalizeaza instruirea pilotilor, a declarat un oficial american, informeaza vineri Reuters. Ucraina a solicitat cu insistenta avioane…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a declarat ca Washingtonul crede ca ministrul rus al apararii se afla in Coreea de Nord pentru a asigura aprovizionarea cu arme, astfel incat sa deblocheze invazia din Ucraina, potrivit The Guardian.In urma sosirii lui Serghei Șoigu intr-o calatorie rara…

- Aceasta este prima majorare a dobanzilor efectuata de banca centrala rusa in mai mult de un an, dupa ce a inversat treptat o crestere de urgenta, pana la 20%, din februarie anul trecut, efectuata in urma invadarii Ucrainei. Invazia a determinat Occidentul sa impuna sanctiuni Moscovei. Ultima sa reducere…

- Secretarul general-adjunct al NATO, Mircea Geoana, a criticat Rusia pentru faptul ca a decis sa se retraga din acord, deși atat ONU, cat și Turcia au insistat sa ramana, consecințele fiind unele economice.