- Presedintele TNL, Mara Mares, care nu a prins un loc in Parlament la alegerile de anul trecut, a fost numita, marti seara, consilier de stat in Cancelaria premierului Florin Citu. Mares a afirmat ca va fi ”acelasi om al actiunii”. ”Proiectul Generatia Altfel ”continua prin fiecare tanar care se implica,…

- Iulian-Vasile Popescu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Florin Citu publicata joi in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie, seful Executivului a eliberat-o, la cerere, din functia de secretar general al Comisiei Nationale…

- ”Se acorda calitatea de consilier onorific al prim-ministrului domnului Lucian Isar”, se arata in decizia publicata in Monitorul Oficial. Conform deciziei, activitatea este neremunerata. In varsta de 44 de ani, Lucian Isar este reprezentant al Romaniei la BERD si a fost ministru pentru Mediul de Afaceri…

- Lucian Isar a fost numit consilier onorific al prim-ministrului Florin Citu, printr-o decizie publicata luni seara in Monitorul Oficial. Conform deciziei, activitatea lui Lucian Isar este neremunerata. Economistul Lucian Isar este sotul senatoarei Alina Gorghiu. AGERPRES/(AS…

- Sebastian Ioan Burduja a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice, printr-o decizie a prim-ministrului interimar Nicolae Ciuca publicata miercuri in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a premierului interimar, Cristina-Daria Buzasu-Enache…